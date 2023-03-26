Осудившая спецоперацию Лайма Вайкуле испугалась, что больше не сможет петь на русском Фото: кадр из видео

Певица Лайма Вайкуле, которая осудила спецоперацию на Украине, испугалась, что больше не сможет петь на русском языке. Слова артистки в беседе с автором Youtube-шоу «И Грянул Грэм» процитировал журнал Стархит.

«Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски», - сообщила Вайкуле.

По ее словам, «девочка из Украины, с кем я тогда созванивалась, из Freedom ballet, администратор, она меня утешала, привела в чувство».

«И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня все отняли, не хватало, чтобы отняли еще и русский язык», - уточнила певица.

Как писал сайт KP.RU, 26 февраля 2023 года Лайма Вайкуле вновь оскандалилась. Певица еле вышла на сцену, а потом вытащила на нее женщину, обмотанную украинским флагом и выступила со странным заявлением.

Артистка заявила странное: «Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять…».

Кроме того, людей возмутил тот факт, что певица, так категорично отказавшаяся от русского языка, говорила и пела на русском.

«Вайкуле раньше только и делала, что выступала на корпоративах, а сегодня говорит, что в Poccии все плохие. Лицемерка, вот и все», заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, ранее Вайкуле заявляла, что она «кормила весь Советский Союз».