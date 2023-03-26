ТАСС: ВСУ планировали наступать на Сватово в ЛНР Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Командование ВСУ планировало наступление на город Сватово в ЛНР в эти выходные, об этом заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«По Сватово и Кременной нам пришла информация о том, что в районах населенных пунктов Боровая, Подлиман, Нижняя Журавка, Богуславка - это в районе Оскольского водохранилища - буквально два-три дня назад были выстроены колонны противника», - рассказал Киселев.

По его словам, они позиционировали, что на этих выходных Сватово уже будет их.

«Видимо, что-то пошло не так, и за последние сутки эти колонны куда-то растворились», - пояснил эксперт.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили свыше 155 украинских военных, а также три бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Кроме того, сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удары по стоянке автомобильной техники ВСУ, которые произошли в районе поселка Новорайск в Херсонской области.

В результате удара артиллерии было уничтожено пять единиц автомобильной техники украинских войск. Кроме того, погибли восемь солдат ВСУ, а десять были ранены. Отмечается, что удар был нанесен ночью.