Киев попросил у Европы больше оружия и усиления санкций против России Фото: REUTERS

Киев попросил у Европы больше вооружений для проведения контрнаступления и усиления санкций против России после решения Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире французского телеканала LCI.

«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», - сказал Подоляк.

По его словам, в Киеве от Парижа ждут «лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора».

«Киев ожидает, что, по примеру так называемой танковой коалиции, которую координирует ФРГ, в Европе будет создана и «авиационная коалиция»... И Франция могла бы взять роль лидера...», - заявил украинский советник.

Как писал сайт KP.RU, газета El Pais сообщила, что Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки.

«...Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники», - сказано в статье.

При этом журналисты отметили, что на второй год украинского конфликта ЕС начал терять импульс в вопросе помощи Киеву.

Зеленский в интервью японской газете заявлял, что Украина не может начать контрнаступление без дополнительных поставок западного вооружения.

Ранее премьер Польши Моравецкий утверждал, что Украина уже перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона.