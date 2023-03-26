Schwaebische Zeitung: Курорт Баден-Баден столкнулся с полным крахом без туристов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий город Баден-Баден столкнулся с поворотным моментом, об этом сообщили в газете Schwaebische Zeitung.

«Отсутствие россиян означает для Баден-Бадена, который на протяжении более двухсот лет был для них притягательным местом, «поворотный момент», - отметили в статье.

Журналисты подчеркнули, что конфликт на Украине и последующие санкции привели к «полному краху», гибели ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков.

«Вместо этого туда прибывает больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе Германии», - пояснило издание.

Как писал сайт KP.RU, 23 августа 2022 года президент комитета по туризму Лазурного берега Франции заявляла, что потеря российских туристов из-за событий на Украине и последовавшими за ними санкциями в 2022 году обернется для Лазурного берега убытками, превышающими 50 миллионов евро.

Она отметила, что на отдыхающих из России ранее приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма.

До начала пандемии ежегодная сумма доходов от россиян превышала 300 миллионов евро. Затем турпоток снизился из-за антиковидных ограничений.