В России создали отечественный аналог нейросети ChatGPT

В России создали русскоязычный аналог ChatGPT Фото: Shutterstock

Российская компания Sistemma создала русскоязычный аналог нейросети ChatGPT. Отечественную модель искусственного интеллекта назвали SistemmaGPT и она уже доступна для тестирования российским компаниям. Об этом сообщили представители компании в воскресенье, 26 марта 2023 года.

“Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России” – говорится в сообщении компании.

Нейросеть адаптируется к предпочтениям пользователей и учитывает контекст общения, а также способна проводить анализ большого объема информации и создавать персональные рекомендации.

Отмечается, что модель интеллекта способна выполнять и творческие задачи. Sistemma уже работает над новой версией искусственного интеллекта, которая сможет решать сложные визуальные задачи. Тестирование обновленной модели запланировано на июнь 2023 года.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о нейросети ChatGPT, которая с легкостью может сочинять сказки, писать статьи и даже программы, и более того, становится умнее при обработке каждого запроса.