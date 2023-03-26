Захарова: Украинские дети в Европе столкнулись с сексуальной эксплуатацией Фото: Иван МАКЕЕВ

Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дети, оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», - написала Захарова.

Например, В Швеции гендиректор Государственного управления соцзащиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам.

«Она отдельно подчеркнула, зачем это делать детям: «чтобы не стать жертвой эксплуатации», - уточнила дипломат.

«На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной», - отметила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявляла, что найти во Франции семью, которая дала бы согласие разместить у себя украинских беженцев, становится все труднее из-за растущих расходов и отсутствия финансовой поддержки от государства.

С 1 марта 2023 года Польша ввела плату для беженцев с Украины за места в центрах проживания.

Новые правила касаются порядка 80 тысяч человек, в число которых не входят люди, которым требуется посторонняя помощь — дети, инвалиды, пенсионеры, беременные, а также люди, воспитывающие детей возрастом до года или ухаживающие за тремя и более несовершеннолетними.

11 марта 2023 года историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста заявил, что Варшава должна значительно сократить материальную поддержку украинских беженцев.

Текущую поддержу беженцам польский историк называет «безумными политическими решениями», принятыми командой премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «в отрыве от экономических реалий».