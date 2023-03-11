В Польше призвали покончить с политикой «хорошего дяди» для украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава должна значительно сократить материальную поддержку украинских беженцев. Об этом пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста для издания Mysl Polska.

Текущую поддержу беженцам польский историк называет «безумными политическими решениями», принятыми командой премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «в отрыве от экономических реалий». По его словам, именно эти решения привели к серьезным проблемам.

«Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой "хорошего дяди". Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает», - заявил он.

Как отметил Пята, в начале украинского конфликта бесплатная помощь в вопросе проживания, а также предоставления питания вызывала большие споры.

«По прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания "все включено" для сотен тысяч мигрантов», - заявил польский историк, добавив, что попытки уменьшить уровень помощи вызывали «агрессивную реакцию со стороны все более требовательных украинцев».

Напомним, ранее свыше 40% опрошенных граждан Польши заявили, что больше всего боятся увеличения волны украинских беженцев.