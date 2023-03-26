В Иерусалиме тысячи протестующих прорвались через кордон полиции у резиденции Нетаньяху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Иерусалиме тысячи протестующих прорвались через кордон полиции у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, об этом сообщили израильские СМИ.

«Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме», - сообщают с места событий. Полиция применяет против протестующих водометы.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее более 600 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю.

Организаторы протестов утверждали, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях. Около 300 тысяч человек митинговали в Тель-Авиве.

11 марта 2023 года в Израиле прошел крупнейший вечер протестов. Массовые демонстрации прокатились по всей стране и были направлены против политики правительства Биньямина Нетаньяху и судебной реформы, которую предлагает израильский премьер.

В общей сложности в протестах приняли участие около 500 тысяч человек, в том числе около 240 тысяч человек в Тель-Авиве.