Звания Героев России удостоены 11 росгвардейцев за выполнение задач в зоне СВО Фото: пресс-служба Росгвардии

Звания Героев России за выполнение задач специальной военной операции удостоены 11 росгвардейцев, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России», - сообщили в Росгвардии.

В заявлении отмечено, что росгвардейцы с первых дней СВО выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Помимо участия в боевых действиях, они охраняют безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, служат на пропускных пунктах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем войск национальной гвардии РФ.

Путин отметил, что «на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение Отечеству и народу нашему».

Как писал сайт KP.RU, 11 февраля 2023 года бойцы Росгвардии стали свидетелями аварии в ДНР . Они находились в непосредственной близости от автомобильной трассы М 14, где произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Предупредив об аварии экстренные службы, военнослужащие Росгвардии оказали помощь водителю поврежденного грузовика.