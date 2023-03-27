Петер Сийярто: Вашингтон обращается с Венгрией как с противником Фото: REUTERS

Власти США позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, об этом заявил в интервью голландскому телеканалу NPO глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников», - сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что «мы не считаем США противником... Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников».

По его словам, такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти «консервативное, патриотичное, ...правительство...», отстаивающее национальные интересы.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта 2023 года посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России, начав укреплять сотрудничество с западными союзниками.

Сийярто заявлял, что первым шагом к прекращению украинского конфликта должно стать прекращение огня.

По его словам, принятие десяти пакетов антироссийский санкций не смогло приблизить разрешение конфликта, а также практически не навредило России, но отрицательно сказалось на самих западных странах.

Напомним, Венгрия единственная страна ЕС, отказавшаяся участвовать в подготовке украинских военных. Премьер страны Виктор Орбан предостерегал страны ЕС от отправки войск на Украину и заявлял, что у Киева нет никаких шансов противостоять Москве.