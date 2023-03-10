Посол США в Венгрии призвал Орбана «отвернуться» от России

Прмьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России, начав укреплять сотрудничество с западными союзниками.

Как пишет Bloomberg, дипломат считает, что для венгерского премьера «настало время отвернуться от России». Будапешт подошел к важному моменту в определении своего будущего пути, и ему необходимо укрепить отношения с трансатлантическими партнерами, заявил американский посол.

Напомним, Венгрия единственной из стран Евросоюза отказалась участвовать в подготовке украинских военных. Правительство страны подчеркивало, что Будапешт не поддерживает эскалацию конфликта и призывает к дипломатическим методам его урегулирования. Орбан также предостерегал страны ЕС от отправки войск на Украину и заявлял, что у Киева нет никаких шансов противостоять Москве.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией. По его мнению, восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине «далеко от реальности», хотя и является естественным и понятным требованием.