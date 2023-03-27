Политолог Гуселетов: Китай стремится выглядеть миротворцем по проблеме Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай намерен выступать в качестве миротворца в урегулировании украинского конфликта и занимать нейтральную позицию с учетом национальных интересов, об этом рассказал ТАСС политолог Борис Гуселетов.

«Китай на самом деле всегда и во всех своих инициативах преследует в первую очередь свои интересы. Его собственные интересы сегодня - выглядеть миротворцем», прокомментировал Гуселетов позицию Пекина по украинскому конфликту.

По словам эксперта, аналогичную позицию Китай занимает и по Ближнему Востоку, а также «во многих других ситуациях».

Политолог отметил, «совпадает ли она с российской? Отчасти, я думаю, да».

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года МИД КНР опубликовал «12 пунктов по урегулированию Украинского кризиса».

В статье отмечалось, что вопреки ожиданиям, ничего сенсационного - «осуждения России» или призыва к ещё более жёстким санкциям - в документе нет.

Кроме того, в публикации подчеркивалось, что мирный план по Украине: недопустимость санкций, и отказ от ядерного оружия в разрешении конфликтов, и обязательный отказ от тех же самых поставок вооружений одной из сторон - это на самом деле про Пекин и Тайбэй. При грядущее и неминуемое воссоединение острова Тайвань и континентального Китая.

21 февраля 2023 года Зеленский заявил, что власти Китая не ответили на его предложение присоединиться к украинскому «мирному плану».