Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции

Французский политик Асселино назвал «нескончаемой шуткой» санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций говорит о том, что предыдущие рестрикции не работают, об этом написал в соцсети глава французской партии Франсуа Асселино.

«Фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают», - заявил Асселино.

Политик подчеркнул, что «это нескончаемая шутка!».

Как писал сайт KP.RU, 24 марта 2023 года глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

При этом премьер Швеции заявил, что Евросоюз пока не обсуждает введение нового пакета санкций в отношении России.

В феврале этого года ЕС принял десятый пакет санкций против России.

Однако, Зеленский остался недоволен принятым ЕС 10-м пакетом санкций против России, посчитав их слишком мягкими и призвал Запад усилить давление.