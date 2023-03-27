МИД России: Москва может потребовать компенсации за подрыв «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток», об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», - сообщил Биричевский.

Дипломат напомнил, что после появления расследования Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.

«Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие «добавленной стоимости» у международного расследования», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом прошлого года.

18 февраля 2023 года первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предоставила проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на трубопроводах «Северного потока».

Ранее Мария Захарова заявила, что секретариат ООН применяет двойные стандарты в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».