WP: Оборонный комплекс ЕС находится в плачевном состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа активно поддерживает Украину в военном плане, однако ее собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии, об этом написала газета Washington Post.

«Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии», - заявил автор статьи.

Журналист подчеркнул, что согласно годовому отчету НАТО наращивание военного потенциала США и их союзников проходит «очень вяло».

В публикации отметили, что Европа чрезмерно зависима от «мускулов США».

Как писал сайт KP.RU, на фоне продолжающихся странами Запада поставок вооружения киевскому режиму, Россия в свою очередь заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Российские власти подчеркивали, что поставки западного вооружения не повлияют на цели спецоперации и их достижение, но приведут к затягиванию конфликта и к более печальным последствиям для жителей Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад поставками вооружений украинской армии переходит все допустимые границы.

В феврале 2023 года в центре Берлина проходила многотысячная манифестация против поставок вооружений Киеву.