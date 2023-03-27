WP: Оборонный комплекс ЕС находится в плачевном состоянии
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Европа активно поддерживает Украину в военном плане, однако ее собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии, об этом написала газета Washington Post.
«Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии», - заявил автор статьи.
Журналист подчеркнул, что согласно годовому отчету НАТО наращивание военного потенциала США и их союзников проходит «очень вяло».
В публикации отметили, что Европа чрезмерно зависима от «мускулов США».
Как писал сайт KP.RU, на фоне продолжающихся странами Запада поставок вооружения киевскому режиму, Россия в свою очередь заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.
Российские власти подчеркивали, что поставки западного вооружения не повлияют на цели спецоперации и их достижение, но приведут к затягиванию конфликта и к более печальным последствиям для жителей Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад поставками вооружений украинской армии переходит все допустимые границы.
В феврале 2023 года в центре Берлина проходила многотысячная манифестация против поставок вооружений Киеву.