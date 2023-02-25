Протестующие в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву

В Германии проходят многотысячные протесты против поставок оружия Киеву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Берлина проходит манифестация против поставок вооружений Киеву. В ней принимают участие более 25 тысяч человек, пишет РИА Новости.

В манифестации участвуют как представители левых, так и правых политических сил ФРГ. Люди несут баннеры с антивоенными надписями и призывами к правительству Германии остановить поставки оружия Украине.

Организаторы акции обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне», - цитирует агентство обращение организаторов акции к главе германского правительства.

Ранее во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы евродипломатии Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все оружие, которое она сможет использовать.

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