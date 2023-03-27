Украинские танкисты завершили обучение на танках Challenger 2 в Британии Фото: REUTERS

Украинские танкисты завершили обучения управлению британскими танками Challenger 2 и уже вернулись на Украину, об этом сказано в заявлении Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что в ходе нескольких недель тренировок украинских танкистов обучали совместной боевой работе на Challenger 2.

Как предполагается, эти экипажи будут задействованы при контрнаступлении в ближайшие недели.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года власти Великобритании одними из первых среди западных стран заявили о намерении передать Украине 14 танков Challenger 2.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки западного вооружения не повлияют на цели спецоперации и их достижение, но приведут к затягиванию конфликта и к более печальным последствиям для жителей Украины.