Премьер Японии заявил, что Токио продолжит участвовать в проектах на Сахалине ради энергобезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио будет и дальше участвовать в энергетических проектах на Сахалине, поскольку они важны для обеспечения энергетической безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», - сказал глава японского правительства на заседании верхней палаты парламента.

Однако Кисида отметил, что во второй половине прошлого года Япония сократила импорт российской нефти на 90%, а импорт угля – на 60%.

Премьер Японии также заявил, что механизм осуществления санкционных ограничений стран «Большой семерки» (G7), согласованный в феврале 2023 года, направлен на регулирование, а также усиление принятых ранее ограничений, а на данный момент идут согласования с другими странами.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство иностранных дел Японии заявило, что нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен, также указав на энергетическую безопасность.