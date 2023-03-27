Кадровик Илларионова дала советы, как писать сопроводительное письмо, чтобы повысить шансы на трудоустройство Фото: Евгения ГУСЕВА

Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова дала совет, что писать в сопроводительном письме при устройстве на работу. Оно не является обязательным, но при этом повышает шансы человека на получение вакантной должности.

Для него не стоит использовать одинаковый текст и нагружать информацией. Хорошее мотивационное письмо пишется на каждое предложение о работе индивидуально, что требует подготовки и времени.

Не стоит пересказывать свой опыт, содержащийся в резюме. При этом нужно выделить несколько важных блоков, которые заинтересуют кадровика.

Начать нужно с приветствия. Письмо нужно выстроить в стиле описания вакансии. Отвечая на вопрос, чем заинтересовала вакансия, нужно быть конкретным. Хорошо, если перечислите ценности компании, которые близки вам.

Сильные стороны нужно писать исходя из требований вакансии. Здесь же можно обыграть ваши положительные качества, которые пусть не подходят под требование вакансии, но делают из вас хорошего сотрудника.

Если не знаете какую-то рабочую программу, то стоит честно сказать об этом, но отметить, что быстро обучаетесь. И, желательно, привести пример.

В завершение письма необходимо вежливо попрощаться, оставить свои контактные данные.

- Особенно важно писать сопроводительное письмо молодым специалистам, тем, кто меняет профессию и возвращается к работе после долгого перерыва. Тогда шансы вырастут, - заключила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Чаще всего при устройстве на работу россияне испытывают страх. Причем к обычному волнению примешиваются неуверенность в себе и неумение презентовать свои навыки и знания. Чаще всего люди теряются и не могут подыскать правильные слова на собеседовании, пишет газета "Известия".

Кстати, чаще всего работу меняют жителей Екатеринбурга - 31%. На второй месте петербуржцы - 30%, а на третьей строчки москвичи - 29%, пишет RT.

Ранее исследование показало, что после пандемии на первый план при поиске работы вышли навыки, связанные с профессиональной компетентностью. Это интеллект, мастерство и амбициозность, пишет ФАН.