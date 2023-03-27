Кардиолог Павличенко связала бессонницу и повышенную тревожность с чрезмерным употреблением чая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко назвала причины бессонницы, тревожности и головной боли. Они могут быть связаны с употреблением чая.

Этот напиток содержит много полезных веществ, но порой вредит здоровью.

Их плюсов можно выделить большое содержание аминокислот, витаминов, минералов и полифенолов – активных метаболитов, полезных для здоровья человека. Они являются антиоксидантами и защищают организм от УФ облучения. Снижают риск сердечно-сосудистых и некоторых хронических заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, Болезни Альцгеймера, диабета 2 типа, некоторых видов рака.

Зеленый чай особенно полезен, в нем выше концентрация витаминов и аминокислот. А чай оолонг помогает похудеть.

Но не стоит забывать, что в чае содержится кофеин. Он может нести опасность для организма, так как действует возбуждающе. Чрезмерное употребление напитка будет влиять на сердечно-сосудистую систему, приводить к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать всасыванию железа из пищи.

- Тревожность, головная боль, повешение давления – все это может быть следствием употребления чая. Поэтому нужно учитывать личные особенности организма. Но употребление от 2 до 10 чашек в день не принесет вреда, - заключила врач в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» отметила, что чай и кофе могут подавлять выработку мелатонина, поэтому их стоит пить в первой половине дня.

-За пару часов до сна желательно не есть тяжелой и жирной пищи, чтобы организм вместо полноценного отдыха не тратил энергию на пищеварение, - сказала она RT.

Диетологи советуют употреблять чай или кофе минимальной крепости. Несмотря на это, в напитках много дубильных веществ, поэтому если они будут крепко заварены, то непременно принесут огромный вред организму, пишет ФАН.

А еще некоторые продукты могут провоцировать появление на коже целлюлита, или так называемого эффекта «апельсиновой корки». Их провоцируют кофе, соевый соус, изделия из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли, пишет газета "Известия".