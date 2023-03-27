Песков назвал оправданным требование компенсации за подрыв «Северных потоков» Фото: REUTERS

Россия вправе требовать компенсации за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если речь идет все-таки о саботаже со стороны одного или нескольких государств, вот тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос», – заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил Песков, пока данные указывают на то, что подрывы трубопроводов не могли быть совершены без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов «Северного потока».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом прошлого года.

Президент России Владимир Путин согласился с версией о причастности спецслужб США к взрывам на «Северных потоках».