Ситибанк опроверг сообщения о невозможности продать банк из-за IT-системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситибанк опроверг сообщение о том, что не сможет продать свой бизнес в России из-за невозможности передать покупателям свою IT-систему.

Ранее в понедельник, 27 марта, «Известия» сообщили о том, что американская Citigroup до настоящего момента не может продать российский Ситибанк, несмотря на озвученные летом 2022 года намерения. Отмечались необычные сложности с IT-системой, без которой иностранная кредитная организация не представляет интерес для покупателей.

Уточнялось, что сейчас банк использует программное обеспечение американских компаний, среди которых Cisco и Oracle, но после начала специальной военной операции на Украине они прекратили дистрибуцию в России.

«Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев. Напоминаем, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России», — приводит РИА Новости комментарий в кредитной организации.