Путин наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области, пострадавшего при атаке украинских диверсантов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении десятилетнего мальчика Федора Симоненко из Брянской области «Медалью за отвагу».

"За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении гражданского долга наградить "Медалью за отвагу" Симоненко Федора Витальевича", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, 2 марта на машину, в которой Федор и две девочки ехали в школу в соседнее село, напали украинские диверсанты, обстрелявшие автомобиль. Водитель сразу погиб, мальчик получил огнестрельное ранение, но, несмотря на него, смог вывести двух девочек в лес, а после добрался с ними до знакомых.

После этого школьник был госпитализирован. Его выписали из больницы в середине марта. Власти Брянской области подарили семье мальчика новый дом. Самому Федору был подарен планшет, который ребенок активно его осваивает. В будущем он хочет стать военным, о чем уже заявил своим родным.