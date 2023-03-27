Травматолог Шелепов предупредил, что в ряде случаев бег нанесет вред организму Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов в беседе с РИАМО предупредил, что в некоторых случаях бег может нанести вред здоровью, рекомендуя перед началом тренировок проконсультироваться с терапевтом, уточнив, что в первую очередь такой совет касается людей, которые не занимаются спортом регулярно.

«Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела, избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера. Кроме бега, должны быть специальные беговые упражнения, разминка перед бегом», - отметил специалист.

Шелепов заявил о необходимости следить за частотой пульса вовремя бег, не перегружая организм. Как отметил врач, из-за перегрузок возможно возникновение заболевания коленных суставов, а также обострение хронических заболеваний.

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