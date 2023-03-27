Названы частые ошибки в употреблении витаминов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Врач-остеопат Владимир Животов в беседе с «Газета.Ru» назвал ошибки, которые люди часто делают, употребляя витаминные комплексы, а также биологически-активные добавки.
Животов отметил, что не все таблетки или капсулы нужно запивать водой. «Если нужно развести препарат в воде или непременно запить водой, об этом четко написано в инструкции», - уточнил специалист.
По его словам, «в абсолютном большинстве» люди запивают водой витамины просто по привычке, в то время как вода разбавляет концентрацию ферментов и желудочного сока, что в итоге плохо сказывается на процессе пищеварения.
Остеопат рекомендовал употреблять витамины, а также другие добавки во время еды, глотая их вместе с пищей. «Если же в инструкции сказано, что препарат нужно запивать ... Идеальная формула: пить можно за полчаса до еды или через два часа после», - добавил он.
Профессор и доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Елена Карева в беседе с телеканалом «360» заявила, что витамины нужны организму, чтобы справиться со сменой сезонов, назвав признаки гиповитаминоза. «Наиболее общими симптомами проявления гиповитаминоза являются усталость, слабость, проблемы со сном, проблемы с желудочно-кишечным трактом, аппетит страдает», - заявила она.
Тем временем врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил, что чрезмерное употребление витамина D может привести к опасным последствиям для организма. Как писал ФАН, специалист указал на возможное вымывания кальция из костей, а также угнетение иммунитета.
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