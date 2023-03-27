Врач рассказал об ошибках, которые приводят к полной потере зубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург-имплантолог, пародонтолог Евгений Жиленко в беседе с «Газета.Ru» рассказал о распространенных ошибках, ведущих к разрушению зубов, отметив, что одной из основных причин потери зубов являются ошибки при проведении гигиены полости рта.

«Многие чистят зубы нерегулярно и неправильно, забывают о деснах, пропускают профилактическую гигиену у стоматолога. В результате развивается глубокий кариес, воспаляется нерв внутри зуба. Зубы придется удалить, если спасти их не получится», - заявил эксперт.

Жиленко отметил, что в позже страдают и остальные зубы. По его словам, потеря одного зуба является «стартом для последующего удаления остальных». Специалист заявил, что при пародонтите, когда возникает обширное воспаление тканей вокруг зубных корней, зубы выпадают в пять раз чаще, чем при кариесе.

«Даже если ничего не беспокоит, нужно раз в год проверять коронки, зубные мосты и любые протезы. Контроль общих хронических заболеваний еще один плюс к сохранности зубов», - отмтеил он.

Стоматолог-ортопед, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита» Евгения Бойцова в беседе с Life.ru предупредила, что стоматит может возникать повторно из-за снижения иммунитет, а также при лечении на основе антибиотиков.

Стоматолог Наталья Кадькалова назвала наиболее распространенные причины пожелтения зубной эмали. Как писал ФАН, специалист выделила влияние красного вино, черники и смородины, но отметила, что лимон поможет сделать эмаль светлее.

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