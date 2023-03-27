Снаряды с обедненным ураном – антиэкологическое оружие. Его применение недопустимо

Фото: Пресс-служба ОП РФ

Сейчас - тот самый момент, когда нужно бить во все колокола, чтобы быть услышанными мировым сообществом. Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина заявляет, что поставки оружия, которое наносит непоправимый ущерб окружающей среде и человеку, это вопиющее преступление и лицемерие от тех, кто якобы радеет за экологические ценности.

- Люди, которым предстоит жить на тех землях, где это оружие может быть применено, будут ощущать пагубные последствия долгие годы и страдать от тяжелых заболеваний, - говорит она. - Печальный опыт Вьетнама, где американская армия применяла агент «оранж», — наглядный тому пример. Прошло более 50 лет, экологический баланс в местах применения полностью нарушен, а люди, ставшие инвалидами, продолжают страдать.

Обедненный уран — это химическое и экологическое оружие, отрицательно воздействующее на биосферу. Его использование приводит к длительным и крайне негативным последствиям для здоровья и продолжительности жизни обитателей территорий, где оно применяется, а на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия. Такое загрязнение является причиной массового заболевания людей как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Это показал опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии.

К слову, Европейский парламент неоднократно принимал резолюции о необходимости введения немедленного моратория на дальнейшее использование оружия с обедненным ураном. Однако заинтересованные страны НАТО и их представители в Совете Безопасности ООН отвергали эти призывы, ссылаясь на то, что нет полноценных исследований. Но они есть.

Так, например, в 2001 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала научный обзор. Долгосрочные исследования работников, подвергшихся воздействию обедненного урана, показывают нарушение функций почек. Есть данные, что нерастворимые вдыхаемые частицы урана могут оседать в легких и при достаточно высокой дозе приводить к раку. В этом документе также подчеркивается, что маленькие дети, играющие в зонах конфликтов, имеют большую вероятность заражения из-за загрязненной почвы.

В декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости проведения дополнительных исследований эффектов воздействия боеприпасов с обедненным ураном до конца 2010 года. По различным, в первую очередь политическим причинам они так и не были организованы.