ЛОР Зайцев предупредил о смертельной опасности выдавливания прыщей в одной зоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru предупредили о смертельной опасности выдавливания прыщей на носу, уточнив, что самостоятельное выдавливание прыща в данном месте грозит абсцессом мозга.

Зайцев заявил, что что в области носогубного треугольника расположены сосуды, которые напрямую соединенные с сосудами головного мозга, поэтому неправильное удаление какого-либо фурункула или прыща в данной зоне может привести к абсцессу мозга в связи с распространением кровотока гнойных масс.

«Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита. Фурункул ни в коем случае выдавливать нельзя, потому что будет только хуже», - пояснил эксперт.

Как отметил врач, в случае, когда фурункул находится в стадии нагноения, его необходимо вскрыть хирургически в стерильных условиях в медицинском кабинете для того, чтобы исключить риск смертельного исхода.