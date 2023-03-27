Адвокат рассказала о праве исключать из завещания недостойных наследников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко в беседе с Lenta.Ru рассказала о праве исключить из состава наследников недостойного наследника, но по решению суда или при привлечении медиатора.

Эксперт уточнила, что недостойным наследником является тот, кто умышленными противоправными действиями поспособствовал призванию его или других лиц к наследованию или же пытался это сделать.

Данильченко заявила, что действия такого лица могли быть направлены против наследодателя, а также кого-то из его наследников или же против выраженной в завещании последней воли наследодателя.

Среди таких действий названы подделка, хищение или уничтожение завещания, понуждение наследодателя к составлению или же отмене завещания, а также понуждение кого-нибудь наследников отказаться от наследства.

«Гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда», - уточнила адвокат.

Ранее RT писал о том, что заслуженный юрист России Иван Соловьев обратился к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву призвал уточнить судебный порядок признания наследника недостойным.

Тем временем директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил гражданам с детьми в обязательном порядке писать завещание, если они повторно вступают в брак. Как писал ОТР, он отметил, что в случаях с повторными браками нередко происходят конфликты с судебными разбирательствами.