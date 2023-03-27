Советник Пушилина Гагин заявил, что иностранные наемники ВСУ избегают попадания на передовую

Иностранные наемники избегают передовой Фото: REUTERS

Советник Врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что иностранные наемники избегают попадания на передовую, и находятся в основном на второй и третьей линиях обороны. На линию соприкосновения в основном попадают самые неопытные бойцы, заявил Гагин агентству ТАСС.

“Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от российских сил, предпочитая вторую или третью линию обороны. В самое жерло конфликта попадают наименее опытные из них”, – заявил Гагин, уточнив, что большинство иностранцев находятся на артемовском и авдеевском направлениях.

Напомним, издание The New York Times недавно заявило, что многие наемники в зоне украинского конфликта борются друг с другом, а некоторые занимаются благотворительностью, пытаясь нажиться на боевых действиях.

В конце 2022 года военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, наемники из каких стран участвуют в боевых действиях на Украине, и насколько их там много.