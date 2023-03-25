В США рассказали о конфликтах между американскими наемниками на Украине Фото: REUTERS

Наемники из Соединенных Штатов на Украине конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством.

Как передает газета The New York Times, «многие наемники борются друг с другом, а некоторые занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться» на боевых действиях. Издание, ссылаясь на документы и свидетельства украинских чиновников и наемников пишет, что один из них солгал о своем боевом опыте, поэтому на Украине легко получил доступ к оружию, хотя находился в зоне конфликта, даже не подписав военный контракт.

Другой наемник потребовал уволить двух сотрудников, обвинив их в связях с Россией. Для вступления в Украинский интернациональный легион он солгал, что служил в морской пехоте, не имея при этом никакого военного опыта, отмечает газета.

Кроме того, издание сообщило об американце, который занимался рекрутированием наемников среди граждан Афганистана. По его словам, он хотел вывезти их из Пакистана и Ирана, при этом в некоторых случаях незаконно.

Напомним, ранее ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен сообщил о том, что американские наемники на Украине сражаются не на той стороне.