Политолог Кошкин заявил, что судебная реформа в Израиле оказалась Нетаньяху "не по зубам" Фото: REUTERS

Израиль захлестнула волна протестов. На улицы вышли тысячи жителей, все они протестуют против судебной реформы. А начались беспорядки после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху сместил с поста главы оборонного ведомства Йоава Галанта.

С реформой не согласны не только многие политики, но и простые граждане.

Политолог Андрей Кошкин отметил, что люди понимают – покусились на устои страны.

Люди активно бунтуют, только в Иерусалиме на улицах оказалось 800-900 тысяч жителей, недовольных проводимой Нетаньяху реформой жителей.

- В таких условиях, конечно, президент обратился, прежде всего, к премьер-министру, правительству с требованием приостановить все реформы, стабилизировать ситуацию в стране, а уже затем обратиться к диалогу общества и власти, — заключил Кошкин в беседе с Пятым каналом.

Политолог отметил, что Нетаньяху опытный политик, но подобная реформа оказалась ему «не по зубам». Первоочередная задача – стабилизировать ситуацию в стране, причем не только по части спорного законопроекта.

- Наверное, накопилось много проблем и другого характера, люди так просто не стали бы выхолить на улицы, правительству есть, над чем задуматься, - заключил эксперт.

В настоящий момент демонстранты блокируют дороги и пытаются прорваться в здание парламента в Иерусалиме. Бастуют работники образовательных и медицинских учреждений страны, в аэропорту Тель-Авива отменены рейсы авиакомпании El Al, передает RT.

Если власти страны предпримут попытки заморозить реформу, то спустя некоторое время волна протестов вновь поднимется, добавила востоковед. Она также напомнила, что в Израиле остается нерешенным палестинский вопрос, передает "360".

Научный сотрудник Института востоковедения РАН и Института прикладных политических исследований (APRI) Сергей Мелконян в беседе с «Известиями» отметил, что ситуация в Израиле усложняется из-за возможного обострения отношений Палестиной.