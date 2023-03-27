Declassified UK: Инструкторы из Великобритании начали учить ВСУ обращению со снарядами с обеднённым ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инструкторы Великобритании начали первые курсы для украинских танковых экипажей, посвящённые обращению с боеприпасами, изготовленными с применением обеднённого урана. Об этом сообщает местное издание Declassified UK.

По данным издания, прибывших в королевство танкистов ВСУ начали учить тому, как правильно обращаться с боеприпасами с обеднённым ураном для танков Challenger 2. Тренинги проходят все члены экипажа - наводчики, заряжающие и командиры.

Британские СМИ также публикуют кадры с тренинга, на котором перед украинскими танкистами разложили боеприпасы, отмеченные маркировкой «инертные». Бойцы ВСУ, в свою очередь, слушают выступающих перед ними британских лекторов.

Отдельно указывается на то, что помимо британцев, тренинги также проводят и американские специалисты. Местные СМИ указали на это, как на несоответствие, так как Вашингтон публично открестился от поставок Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.

Ранее KP.RU сообщил о том, почему так опасны снаряды с обеднённым ураном, и как их применение на Украине превратит плодородную страну в безжизненную пустошь.