Небензя: Отклонение резолюции по «Северным потокам» увеличило подозрения о виновных в диверсиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отклонение резолюции по «Северным потокам» увеличило подозрения о виновных в диверсиях, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«После сегодняшнего голосования в СБ ООН подозрения о том, кто стоит за терактом на «Севпотоке», увеличиваются», - сказал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, несколькими часами ранее Совбез ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2.

Принятию этой резолюции помешали страны Запада. При этом «За» принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия. Остальные воздержались, коллективный Запад выступил «Против».

Напомним, резолюция призывала созвать независимую комиссию, которая занялась бы беспристрастным и прозрачным расследованием диверсий на «Северных потоках». Причиной её подачи стало недоверие к методам и мотивам, преследуемым Германией, Швецией и Нидерландами, которые сейчас якобы расследуют это дело.

23 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны восприняли с испугом результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша об участии Соединенных Штатов в диверсии на «Северных потоках».