Лавров заявил, что Запад испугался расследования Херша о подрыве "Северных потоков"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны восприняли с испугом результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша об участии Соединенных Штатов в диверсии на "Северных потоках". Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 23 марта 2023 года.

"Они ничего не нашли лучше, чем сначала проигнорировать, а зачем изобрести теорию о террористах-одиночках украинского происхождения, - подчеркнул Лавров. - Никто в нее не верит, специалисты разбили эту теорию".

По словам дипломата, Москва неоднократно обращалась с просьбой обеспечить транспарентность расследования, но обращения российской стороны остались без ответа.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что не ожидает от западного расследования ни транспарентности, ни результатов.

"Закончится, думаю, чем-то вроде "хайли лайкли", - спрогнозировал Лавров.

Напомним, издание Die Zeit сообщило, что немецкие следователи нашли судно, которое может быть причастно к подрыву "Северных потоков". Как говорится в публикации, диверсию осуществили шесть человек: капитан, два водолаза, два их помощника, а также женщина-врач.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Сеймур Херш в расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По версии Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.