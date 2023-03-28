Сеймур Херш: Лето и осень 2023 года станут для Европы катастрофой Фото: EAST NEWS

Лето и осень 2023 года станут для Европы катастрофой, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью RT.

По мнению Херша, в Европе отчаянная ситуация, при этом он отметил беспрецедентную инфляцию, «лето и осень этого года обернутся для Европы катастрофой».

«У них не будет достаточно газа, чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле. Не только в Германии, но и в Западной Европе», - заявил журналист.

Он подчеркнул, что российского газа было раньше так много, что Германия могла его перепродавать, но «всё это сейчас ушло».

Херш указал, что западные санкции в отношении России не сработали, «...возможно, McDonalds и ушёл, но гамбургеры там продают по-прежнему. Страна не умирает...».

Как писал сайт KP.RU, 24 марта 2023 года Сеймур Херш заявил, что теракт на «Северных потоках» был своего рода наказанием для канцлера Германии Олафа Шольца от президента США Джо Байдена, за отказ поставлять оружие Киеву.

Как отметил журналист, решение о подрыве газопроводов было принято Байденом в сентябре 2022 года, из-за неудач Украины на поле боя. Президент США боялся, что провалы Зеленского заставят Европу пересмотреть свои взгляды о поддержке Киева, а особенно Байден опасался этого от Германии.

Журналист высмеял версию, которую распространяют американские чиновники, о якобы проукраинской группировке, стоящей за подрывом газопроводов.

Напомним, что в начале февраля 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование подрывов российских газопроводов, где прямо заявил, что к диверсиям причастны США.