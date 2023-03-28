На Донецком направлении уничтожена группа украинских боевиков Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении российские военные уничтожили группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи, об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового полка была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи», - уточнил Бигма.

Он пояснил, что на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Бигма отметил, что расчетом 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ.

27 марта 2023 года Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырехсот военнослужащих и наемников.

Также ВСУ потеряли на данном направлении четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и одну гаубицу Д-20.