Трамп заявил, что конфликт на Украине «должен завершиться прямо сейчас» Фото: REUTERS

Конфликт на Украине «должен завершиться прямо сейчас», об этом в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп.

«Это невероятно, у нас (во власти) находятся люди, которые не знают, что они делают», - сказал Трамп.

Политик подчеркнул, что «если (конфликт) не разрешится, я решу его сам – за 24 часа, с Путиным и Зеленским».

По словам политика, «это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает».

Как писал сайт KP.RU, в начале марта текущего года Трамп заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за сутки.

«Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», - сказал он.

Еще в феврале 2023 года Трамп указал, что в случае избрания на пост президента США в 2024 году он немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Зеленскому.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.

Президент России Владимир Путин назвал целью СВО «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Глава государства назвал две цели спецоперации: демилитаризация и денацификация Украины.