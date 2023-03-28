Сторонникам традиционных семейных ценностей разработали флаг

Ксения Губина Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Основатель Института современной психологии и родологии Ксения Губина обратилась с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать российских флага традиционных семейных ценностей. Так сказать, в качестве альтернативы «радужному» ЛГБТ-флагу. Если глава государства поддержит проект, то флаг можно будет представлять на митингах, в школах и других государственных учреждениях.

Макет флага разработан в результате анализа публикаций в СМИ и Телеграм-каналах, а также голосования в социальных сетях, сообщили участники пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Комсомольской правды» 27 марта.

«СВОЙ СИМВОЛ»

«Мы это сделали не в противовес людям, которые придерживаются других ценностей – чайлд-фри или какой-то нетрадиционной ориентации, - уточнила Ксения Губина. – В России основная часть населения придерживается традиционных ценностей. Смысл нашего проекта в том, чтобы и у них появился свой символ».

Дизайн флага традиционных ценностей достаточнолаконичен. На белом полотнище рассыпаны семечки как символ детей. В центре – срез дерева с годовыми кольцами, от которого к углам стяга расходятся ветви.

Разработчики флага говорят, что до сих получали только слова поддержки в адрес проекта.

Связаны ли родология и демография?

«Напрямую. У нас есть много примеров – более 1500 малышей! – когда мамы начинали работать с нашим методом и родили здоровых деток», - отметила директор Института современной психологии и родологии Татьяна Белых.

Последние 100 лет жителей нашей страны активно отрывали от корней. Революция 1917 года, коллективизация, Первая мировая война, Великая Отечественная… Историческая действительность в нашей стране достаточно противоречивая. Многие были вынуждены отречься от своих родителей (помните - «Я не сын врага народа»?). Поэтому, когда говорят о традиционных ценностях, важно заглядывать и в прошлое, находить своих родных, принимать их опыт и ошибки, а также пользоваться их удачными стратегиями.

Татьяна Белых Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ФУНДАМЕНТ – ЛЮБОВЬ И ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Другое дело, что считать семейными ценностями? Да, речь не про «родителя №1» и родителя №2», а про папу, маму и детей. А дальше начинаются нюансы. Для кого-то традиционные ценностей – это жизнь по Домострою: «бьет значит любит». Для кого-то – отношения на равных. А кому-то - мужчина – подкаблучник, семью обеспечивает женщина.

««Традиционные ценности» - это свод правил и устоев, которые передаются в семье из поколение в поколение, сохраняя при этом семью как ячейку общества. У каждой семьи складываются свои собственные ценности. Но фундаментально это любовь, взаимоподдержка, забота, тепло и воспитание детей. Правда, мы пока их еще не сформулировали – это будет следующий этап после флага, - призналась Ксения Губина.

Обратите внимание, что авторы проекта о религии не упоминают совсем. Традиционных ценностей могут придерживаться люди самых разных конфессий. В команде Института современной психологии и родологии (более 50 человек) рядом с православными работают мусульмане, за помощью обращаются в том числе и буддисты. Система универсальна.

ВАЛЮТА НОВОГО ВРЕМЕНИ

27 апреля Институт современной психологии и родологиипроведет конференцию «Наследие: энергия – валюта нового времени». Ощущаешь, что находишься не на своем месте? Повторяешь одни и те же сценарии в жизни? Прошла все обучения, но не получила желаемый результат? Хочешь взять новые инструменты для своего масштаба из работы с родом? Вместе с Ксенией Губиной в мероприятии примут участие Артем Дюкарев (бизнес-советник лидеров рынка; выручка клиентов 17 млрд рублей), Седа Каспарова (автор крупнейшего в СНГ онлайн-курса «Учу говорить уверенно, чтобы зарабатывать и жить в удовольствие»), Наталья Бахман (тренер по проявленности, автор трансформационного мастермайнда по конфликтам для миллиардеров), Николай Баранов (клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт) и ряд других известных экспертов. Принять участие в конференции может каждый желающий. Продажа билетов уже открыта.

Добавим, что Институт современной психологии и родологии – это серьезное научное учреждение: более 300 студентов уже получили диплом, еще 200 проходят обучение. В феврале Государственный университет имени Н.А. Косыгина пригласил Институт современной психологии и родологии к сотрудничеству в образовательной и научной деятельности. Сотрудничество предусматривает открытие на базе факультета психологии университета кафедры ансестологии, которую возглавит Ксения Губина. Таким образом на государственном уровне продолжится популяризация новой междисциплинарной науки, изучающая влияние генетической памяти на поведенческие паттерны и реакции отдельных людей.