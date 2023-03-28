Частный самолет незаконно приземлился на лед Байкала

Новосибирские туристы незаконно посадили частный самолет на лед Байкала. Фото: Дирекция автодорог Иркутской области

Частный самолет с туристами из Новосибирска совершил незаконную посадку на лед озера Байкал. Об этом сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедное Прибайкалье".

"Туристы пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед", - уточнили в ФГБУ.

Отдыхающим разъяснили, что воздушному судну нельзя находиться на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и составили против них административный протокол за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов ООПТ.

Теперь туристам из Сибири грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц наказание намного серьезнее – до 500 тысяч рублей штрафа.

Как ранее писал сайт "КП-Иркутск", туристов, приехавших на Ольхон на личных автомобилях, просят покинуть остров до закрытия ледовой переправы. Проехать по дороге будет невозможно уже со среды, 29 марта 2023 года. Такие меры связаны с появлением многочисленных торосов и трещин из-за резкого потепления.