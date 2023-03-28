Эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина погибла в ДТП под Орлом Фото: скриншот из видео

В страшном ДТП под Орлом погибла эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина. В прошлом — сотрудница Следственного комитета, в последнее время работала в детективном агентстве.

Коллега погибшей детектив Максим Заболотный выразил соболезнования в связи с кончиной Светланы Левиной.

— Вечная память. Левина Светлана, лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром, — написал он.

Как писал KP.RU, авария с тремя погибшими произошла ночью 24 марта на автодороге М-2 «Крым». В районе 305 километра трассы автомобиль «Мерседес Бенц 2543 Актро» выехал на встречку, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро». Водитель и два пассажира японской машины погибли на месте до приезда скорой. Выжить удалось лишь 12-летнему подростку.