В Госдуму РФ внесен законопроект, наделяющий силовые ведомства правом сбивать беспилотники всех видов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ внесен проект закона, который наделяет силовые структуры правом вести борьбу с беспилотниками всех видов для отражения нападения на охраняемые объекты. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы проекта привели данные, согласно которым в прошлом году зарегистрировали 81 попытку пролетов беспилотников над территорией учреждений уголовно-исполнительной системы, а также было пресечено 208 полетов дронов над охраняемыми объектами.

Уточняется, что на сегодняшний день существует угроза использования не только воздушных, но и иных беспилотников, которые действуют под землей или под водой, в противоправных целях.

«Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия … по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных)», - сказано в документе.

Напомним, ранее о подготовке такого законопроекта сообщил глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Хинштейн, уточнив, что на данный момент сотрудники силовых структур могут пресекать движение беспилотников только в воздухе, а подобный закон позволит атаковать цели также в воде и на земле.