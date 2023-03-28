Минобороны России сообщило о сбитой в зоне СВО «умной бомбе» Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские системы противовоздушной обороны впервые с начала спецоперации на Украине сбили управляемый реактивный снаряд GLSDB, или так называемую «умную бомбу» с авиадвигателем. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими системами ПВО были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов противника в Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой народной республиках.

Как писал сайт KP.RU, системы ПВО Вооруженных сил России сбили 31 украинский беспилотник и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.