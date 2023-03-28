Правообладатели запретили использовать образы муми-троллей в России Фото: кадр из мультфильма

Финская компания Moomin Characters, которая владеет правами на персонажей из комиксов и сказок о муми-троллях, перестала выдавать новые лицензии и на использование образов персонажей в России, а также не продлевает действующие соглашения. Об этом сообщает VPost-media со ссылкой на представителя организации. Причиной стали политические мотивы.

Оформление новых лицензий приостановлено из-за санкций и позиции компании «в связи с происходящим в мире». Это означает, что теперь россияне не смогут использовать образ муми-троллей в любом виде. При этом лицензионная продукция с ними остается одним из главных экспортных продуктов Финляндии.

Из-за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» в Москве отменил традиционный детский «Весенний фестиваль муми-троллей».

Отметим, что муми-троллей придумала финская писательница и художница Туве Янссон. Вместе с братом в 1958 году она основала Moomin Characters, которая сейчас находится в управлении членов семьи Янссон.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» отсудил 8 млн рублей у московского бара за изображение Чебурашки и крокодила Гены.