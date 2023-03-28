IT-эксперт рассказал, что нужно сделать после покупки смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что необходимо сделать после покупки нового смартфона.

Эксперт отметил важность удостовериться в том, что данный смартфон является оригинальным и новым, рекомендуя сравнить IMEI-код на корпусе устройства и на упаковке.

Далее Магомедов рекомендовал ознакомиться с инструкцией производителя. «Данный пункт пользователи зачастую пропускают, считая, что с новым устройством возможно и нужно обращаться таким же образом, как и с предыдущим», - отметил он, посоветовав прочесть «хотя бы базовые части инструкции».

Кроме того, специалист рекомендовал перенести пользовательские данные, а также включить функцию «Поиск устройства».

Эксперт инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров в беседе с RT рассказала о способах увеличить срок службы аккумулятора смартфона, отметив, что использование неофициального зарядного устройства и кабеля к нему может негативно повлиять на полезной емкости аккумулятора.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков дал несколько советов, как ускорить работу смартфона. Как писал Life.ru, специалист рекомендовал проводить ревизию контента и удалять ненужное.