Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 14:16

Кардиолог Ершов предупредил об опасном влиянии лишнего веса на здоровье сердца

По словам эксперта, избыточный вес «изматывает» сердце
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кардиолог Ершов предупредил об опасном влиянии лишнего веса на здоровье сердца

Кардиолог Ершов предупредил об опасном влиянии лишнего веса на здоровье сердца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее, поскольку именно оно перегоняет кровь по всем тканям, в том числе и жировым.

Ершов отметил, что избыточный вес «изматывает» сердце, приводя к нарушению его ритма. По его словам, все это может вызвать развитие фибрилляции предсердий, а также других сердечных заболеваний

«Повышенный индекс массы тела (ИМТ) является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее распространенной болезнью сердца в настоящее время является фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия», - заявил кардиолог.

По его словам, причиной одного из самых опасных видов аритмии, «при котором сердце бьется хаотично и неравномерно», является образование тромбов, которые в свою очередь могут привести к инфаркту или инсульту.

Как сообщал телеканал «360», терапевт, кардиолог и аритмолог, функциональный диагност Владимир Пирожников рекомендовал не увлекаться маргарином и копченостями из-за риска возникновения тромбоза

Врач-терапевт Надежда Чернышова Мощные заявила об опасности вспышек на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле. Как писал «Пятый канал», по ее словам, они могут негативно отразиться на состоянии людей с болезнями сердца и сосудов, приведя к образованию тромбов.