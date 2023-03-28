Кардиолог Ершов предупредил об опасном влиянии лишнего веса на здоровье сердца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее, поскольку именно оно перегоняет кровь по всем тканям, в том числе и жировым.

Ершов отметил, что избыточный вес «изматывает» сердце, приводя к нарушению его ритма. По его словам, все это может вызвать развитие фибрилляции предсердий, а также других сердечных заболеваний

«Повышенный индекс массы тела (ИМТ) является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее распространенной болезнью сердца в настоящее время является фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия», - заявил кардиолог.

По его словам, причиной одного из самых опасных видов аритмии, «при котором сердце бьется хаотично и неравномерно», является образование тромбов, которые в свою очередь могут привести к инфаркту или инсульту.

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