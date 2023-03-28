В Ростехе рассказали об успешном применении управляемой ракеты «Изделие 305» в зоне СВО Фото: topwar.ru

В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали об опыте применения новейших многоцелевых ракет «Изделие 305Э» в зоне специальной военной операции. Как передает ТАСС, оружие интегрировано в систему ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Ракеты успешно применяются авиацией ВС России.

«Изделие 305Э» были представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», после чего приняты на вооружение. Сейчас ракеты планомерно поставляют на нужды СВО.

Ракета разработана коломенским КБМ, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы». Создатели гарантируют дальность полета до 14,5 тыс. метров при скорости до 230 метров в секунду. Самонаводящаяся ракета может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Ранее KP.RU рассказывал, что «Изделие 305Э» тратит на атаку не более двух секунд, гарантируя точное попадание при любом развитии событий.