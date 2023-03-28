Пентагон считает бессмысленной передачу Киеву беспилотников из-за российских средств ПВО Фото: REUTERS

Передача Украине разведывательных беспилотных летательных аппаратов не имеет смысла, так как они будут уничтожены российскими системами противовоздушной обороны, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить ее в этой обстановке», – заявил глава Пентагона на слушаниях в Конгрессе США.

С мнением министра согласился председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, дроны MQ-9 Reaper вряд ли смогут предоставить Вооруженным силам Украины какие-то преимущества в сравнении с более быстрыми западными беспилотниками.

Напомним, летом прошлого года администрация президента США Джо Байдена отказалась отправлять для помощи Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. В Вашингтоне беспокоятся, что дроны могут попасть в руки ВС России.

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