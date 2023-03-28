Ураган в Грузии 28 марта 2023: ветром сносит крыши, гнутся пальмы, фото: скриншот из видео

Могучий ураган обрушился на город Батуми в Грузии, сдувая крыши зданий, переворачивая вверх дном мусорные баки и вынуждая людей хвататься за что придётся, чтобы их не сбило мощным ветром с ног. Видеозаписи жуткой бури присылают в социальные сети местные жители, в больших количествах.

На записях из Батуми видны летающие жестяные листы, сорванные с крыш многоэтажек, лежащие на домах водные горки, рухнувшие под потоком могучего ветра, обрушившиеся на тротуары деревья и ветки. Застигнутые бурей на улице люди начали разбегаться кто куда, когда ураган резко усилился. На некоторых кадрах было видно, как семейные пары чудом удерживали уносимые ветром детские коляски.

На одной из записей также виден большой рекламный щит, рухнувший на нескольких людей. Очевидцы сразу бросились помогать пострадавшим. Также из-за ветра повело приземляющийся в Батуми самолёт, из-за чего он летел вперёд полубоком, и не смог приземлиться - пилоту пришлось выравниваться и снова набирать высоту.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 30 марта на Тюмень обрушится одна из самых мощных магнитных бурь. Специалисты оценивают предстоящее явление в 7,66 баллов из 9.