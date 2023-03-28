Актриса Галина Стаханова призналась, что пенсии хватает только на оплату квартиры и покупку лекарств Фото: кадр из фильма

На счету актрисы Галины Стахановой более 200 работ в кинофильмах и сериалах. А первым опытом в кадре стала роль Гали в известном фильме «Девчата». Несмотря на всенародную любовь и годы работы в кинематографе, артистка не шикует.

82-летняя звезда живет достаточно скромно и не скрывает размер своей пенсии. Она получает 25 тысяч рублей.

- Хватает, чтобы заплатить за квартиру, за свет, за телефон… Лекарства дорогие у меня очень. Много на них уходит – тысяч десять в месяц! Я принимаю и от гипертонии, и от сердечка, - делится она с mk.ru.

Этого, конечно, маловато. Но и ста тысяч, как мечтает Тамара Семина, ей не надо. Хватило бы на все траты 50 тыс.рублей в месяц.

Никаких надбавок за звания у знаменитости нет, а все потому, что звание народной актрисы ей не положено – нет профильного образования.

- Я отвечаю правду, что у меня нет званий. Я – самородок, артистка из народа. Народная, но не народная.

Выживать удается благодаря съемкам, на одну пенсию сводить концы с концами было бы сложно. А вот спектаклей сейчас нет, от антреприз актриса тоже стала отказываться – подводит здоровье.

Болят колени, так что спасаться приходится таблетками.

–Беспокоят сильно. Это, наверное, от старости что-то там протирается. У меня с позвоночником проблемы: спондилез, хондроз – все от этого идет, - делится она.

Но по врачам старается ходить редко, не любит их с детства. А вот дочка у Галины Стахановой преподает в медучилище.